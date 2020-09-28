В РФ выявлено свыше 8 тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб предоставил обновленную информацию по количеству заражений коронавирусом: так, за минувшие сутки инфекция официально подтвердилась у ещё 8135 россиян - такие показатели зафиксированы впервые с середины июня. Соответственно, с начала пандемии вирус подхватили 1 159 573 человека.

Зафиксирована 61 новая смерть от COVID-19, за весь период погибли 20 385 заболевших. Излечились за прошедший день 2702 человека, общее число выздоровевших достигло отметки 945 920.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве - 2 217, Петербурге - 237, Московской области - 212, Ростовской области - 193, Нижегородской области - 165.