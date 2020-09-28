Под Мурманском открыли мост взамен обрушившегося из-за паводка

В Мурманской области ввели в эксплуатацию железнодорожный мост через Колу, предшественник которого рухнул из-за паводка в начале июня, передает "Интерфакс".

В церемонии открытия принял участие гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров. Он заявил, что мост уникален тем, что у него нет промежуточных опор. К тому же, сказал Белозеров, при строительстве выбраны такие решения для экогии, что рыба – например, лосось - сможет "точно так же двигаться, без препятствий, как и поезда".

"Мы уверены, что та гарантия, которую нам дали строители - минимум 100 лет - она точно будет выдержана", - подчеркнул глава РЖД.

Первым по новому мосту прошел грузовой поезд, который направился из Мурманска в южную сторону.

Мост через Колу рухнул 1 июня. Одна из опор не выдержала после того, как ее подмыло из-за поднявшегося уровня воды.