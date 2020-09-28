Песков счел предметом особого внимания рост числа зараженных коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предметом для особого внимания как для властей, так и для россиян рост числа зараженных коронавирусом в России, передает РБК.

Песков отвечал на вопрос о том, должны ли регионы вслед за Москвой вводить дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции. В столице с 28 сентября начали действовать новые рекомендации: людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано остаться дома, работающим гражданам из этой категории – перейти на удаленку или взять отпуск.

"Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания не только соответствующих штабов, но и граждан, которые должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания", — сказал Песков.

По его словам, губернаторы должны действовать исходя из обстановки на местах, поскольку в регионах ситуация с заболеваемостью разная.

В последнюю неделю в России ежедневно регистрируется по 7-8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На 28 сентября за все время эпидемии зафиксировали 1,15 млн заболевших, из них 943 тысячи пациентов уже излечились.