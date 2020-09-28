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18:02

Верховный суд Карелии отказался передать дело историка Дмитриева в другой регион

фото ЗакС политика Верховный суд Карелии отказался передать дело историка Дмитриева в другой регион

Верховный суд Карелии отказался передать дело историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева на рассмотрение в суд другого региона, передает "Интерфакс".

Пресс-секретарь суда Татьяна Калистратова заявила, что только участники дела могут обращаться с заявлениями о недоверии суду, об отводах судей и составов суда, о передаче дела на рассмотрение в другой суд. "Общественность такими лицами не является. Поэтому это обращение заявлено неустановленными лицами и комментировать его мы не будем", - подчеркнула представитель суда.

Ранее почти 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов обратились с открытым письмом к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой передать дело Дмитриева и суд любого другого региона. По их мнению, карельский суд необъективен и "уже просто не сможет вынести справедливое решение сейчас".

Петрозаводский горсуд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии в июле, признав виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Прокуратура запрашивала 15 лет колонии. Дмитриева с 2016 года обвиняли в том, что он якобы делал порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии на компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против него полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждает, что расстрелянные – это советские военнопленные, погибшие в финском плену. 

 

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