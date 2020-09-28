Чиновников Ленобласти поблагодарили за помощь в спасении тюленей

"Фонд друзей Балтийской нерпы" вручил благодарственные грамоты сотрудникам комитета по охране животного мира Ленобласти за помощь в спасении детенышей краснокнижных тюленей весной 2020 года, сообщили представители фонда.

Чиновники оперативно доставляли брошенных тюленят, взяли над ними шефство и привлекли деньги из областного бюджета для покрытия части затрат на лечение и содержание животных.

"Мы всегда очень ценим поддержку нашей деятельности органами государственной власти, так как спасаются жизни редких животных и излишнее забюрокрачивание, а иногда и откровенное вредничание со стороны отдельных чиновников отражается негативно не на нас, а на конкретных погибающих животных из числа внесённых в Красную книгу России", - заявили в фонде.

Во время вручения грамот чиновников и сотрудников попытался покусать один из найденышей – нерпа по имени Шлиссик. Он так привлекал к себе внимание, что директору фонда пришлось его потискать и закатить в бассейн, чтобы не мешал. Шлиссика несколько раз выпускали в живую природу после реабилитации, но он возвращался к людям, так что сотрудники фонда решили пока оставить его у себя – как и прославившегося Крошика.

фото: Спасение тюленей / ВКонтакте