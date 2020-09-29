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9:20

Собянин: Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы из-за роста COVID-заболеваемости

фото ЗакС политика Собянин: Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы из-за роста COVID-заболеваемости

Столичные школы уходят на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ издал московский мэр Сергей Собянин.

Документом также приостанавливается деятельность учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций. При этом детсады и дошкольные группы продолжат функционировать в обычном режиме.

В период каникул школьники не будут обучаться дистанционно. 

"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять - то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте", - обратился к москвичам Собянин.

Напомним, в столице уже не первый день наблюдается значительный рост COVID-заболеваемости. Вчера там было зафиксировано 2217 новых случаев. Всего с начала пандемии в городе заразились почти 288 тысяч человек.

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