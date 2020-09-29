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12:11

Горизбирком выбрал новые составы расформированных через суд ИКМО "Коломяги", "Семеновский" и "Сергиевское"

фото ЗакС политика Горизбирком выбрал новые составы расформированных через суд ИКМО "Коломяги", "Семеновский" и "Сергиевское"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 29 сентября определила состав муниципальных избиркомов МО "Коломяги", "Семеновский" и "Сергиевское". Прошлые составы этих комиссий Горизбирком расформировал через суд за невыполнение решений ГИКа во время муниципальных выборов 2019 года. 

В новые ИКМО не попали представители партии "Яблоко". На это обратила внимание член ГИК от "яблочников" Ольга Покровская. Она напомнила, что прошлые комиссии были расформированы из-за нарушений на прошлогодней кампании.

- Мы помним, что происходило в этих комиссиях год назад. И вот мы снова формируем комиссию, в которой три человека из социальной службы района, один, как выясняется, тоже работает в муниципальном образовании. Мы что снова хотим такой же истории? Я, честно говоря, этого не понимаю. Я полагаю, что, если мы хотим изменить ситуацию на муниципальных выборах, мы должны иначе подойти к формированию этих комиссий. Как-то вот уроков не извлекаем… - заявила Покровская.

По рекомендации рабочей группы Горизбиркома в состав ИКМО "Коломяги" вошли Виталий Голицын, Наталья Тупасова и Ольга Евашкевич. Их в избирком выдвинули собрания избирателей по месту работу, сообщила член ГИК Алла Егорова. По просьбе Покровской она уточнила, что Голицын является сотрудником Комплексного центра социальной защиты населения, Тупасова - Центра социальной помощи семье и детям Приморского района, Евашкевич - Центр социальной адаптации детей инвалидов. Предложенный КПРФ кандидат в муниципальный избирком Марина Сурикова работает в МО "Коломяги", заявила член ГИК от "Справедливой России" Екатерина Фесик. Она попросила заменить Сурикову на представителя эсеров, а Покровская предложила вместо представительницы ЛДПР Ирины Пайкиной ввести в состав ИКМО "яблочника". Большинство членов Горизбиркома изменения не поддержали. 

В состав ИКМО "Семеновский" оппозиционные члены ГИК также хотели внести изменения. Покровская предложила не включать в комиссию Алихана Цороева, который на прошлых выборах был председателем участковой избирательной комиссии. Цороев является главой УИК №40, которая расположена в муниципалитете "Семеновский". 

- Там случилась такая очень серьезная неприятность: не была обеспечена неприкосновенность бюллетеней. Есть видеозапись. Я понимаю, что не было суда, я все возражения предвижу, дело не в этом. Дело в том, что есть сомнения, что товарищ вообще действует в соответствии с законом. Полагаю, что эти сомнения должны нами учитываться при формировании столь сложных комиссий как округ "Семеновский", - заявила Покровская. 

Член ГИК от Партии роста Алексей Березин предложил включить в состав ИКМО кандидата от его партии Галину Культиасову вместо выдвинутого объединением "Жители Санкт-Петербурга" Дениса Федорова. Культиасова также является представителем "Наблюдателей Петербурга". Эти поправки Покровской и Березина большинство членов Горизбиркома не поддержали. 

Представительница "Яблока" в ГИКе предлагала включить в ИКМО "Сергиевское" ее однопартийца Владимира Молодоженю вместо выдвинутого ЛДПР Игоря Князева. Также Покровская отметила, что рекомендованная рабочей группой Галина Добромысова обозначена как пенсионерка и выдвиженка от собрания избирателей по месту жительства. По словам "яблочницы", Добромысова точно трудилась в местной администрации. Ее лучше заменить на Дмитрия Острякова, заявила Покровская. Березин же предложил вместо Добромысовой включить в состав ИКМО представителя Партии роста. Однако, в этот раз они также остались без поддержки большинства коллег. 

Новые муниципальные избиркомы должны собраться на первое заседание 9 октября. Следующие же мунвыборы пройдут в 2024 году. 

 

София Саттарова

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