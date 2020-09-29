Два человека погибли при проведении работ в шахте в Коми

Двое рабочих, проводивших демонтаж конструкций, погибли в шахте, принадлежащей компании "Воркутауголь", в Коми, информирует ТАСС.

Инцидент произошел из-за обрушения перехода между зданиями на поверхности шахты "Северная".

"Поступило сообщение, что на территории поверхности шахты „Северная" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями", - поделились в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сведения о погибших и пострадавших, а также о причинах обвала конструкций, уточняются. В шахте работает группа пожарно-спасательного гарнизона; привлечены силы и средства военизированной горноспасательной части Печорского угольного бассейна.

Добавим, это уже не первый инцидент с гибелью шахтеров в Коми. Ранее обрушение на шахте "Воргашорская" унесло жизни четырех горняков.