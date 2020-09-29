Роспотребнадзор нашел в томском отеле, где останавливался Навальный, кишечную палочку на руках повара

Роспотребнадзор выявил в отеле Xander в Томске, где останавливался Алексей Навальный перед отравлением, сразу 13 нарушений санитарно-эпидемиологических норм: соответствующая информация, которую обнаружили "Открытые медиа", содержится в едином реестре проверок, опубликованном на сайте ГОенпрокуратуры.

Согласно отчету ведомства, в гостинице не обеспечивается хранение чистой посуды в закрытых шкафах, не соблюдаются условия хранения продуктов по видам, под уборочный инвентарь не отведено специальное место, отсутствует инструкция по мытью посуды на кухне, на ёмкостях для сбора пищевых отходов отсутствуют крышки, а также в целом не ведётся лабораторный контроль за качеством и безопасностью кулинарии.

Более того, в ходе проверки было выявлено, что "в 5 смывах (блюдо, полотенце для чистой посуды, доска ОВ, спецодежда повара Андриевского Е. В., с рук повара Андриевского Е. В.) обнаружены бактерии группы кишечных палочек Enterobacter cloacae".

Роспотребнадзор занимался проверкой Xander с 20 августа по 16 сентября.

Следует напомнить, что на бутылке из-под воды, взятой именно в обозначенном отеле, немецкие специалисты позднее нашли следы "Новичка".