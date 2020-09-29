Историку Дмитриеву ужесточили приговор до 13 лет колонии строгого режима

Верховный суд Карелии увеличил срок заключения главе карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима, передает "Медиазона" со ссылкой на адвоката приемной дочери Дмитриева Игоря Перова.

Статья, по которой обвиняют историка, осталась прежней: ч. 3 и ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По остальным статьям, по которым Дмитриева ранее оправдали, дело направлено на пересмотр в горсуд Петрозаводска. Процесс проходил в закрытом режиме.

По этому делу горсуд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 3,5 годам в июле. Историка с 2016 года обвиняли в том, что он якобы делал порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии на компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против Дмитриева полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждает, что расстрелянные – это советские военнопленные, погибшие в финском плену.