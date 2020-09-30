Третий день подряд в РФ выявляют свыше 8 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у ещё 8481 россиянина в 84 регионах, проинформировали в оперативном штабе. Уже третий день подряд в РФ фиксируется более 8 тысяч новых случаев заболевания. Соответственно, на сегодняшний день официально известно об 1 176 286 заражённых.

Зарегистрировано 177 смертей: за весь период с начала распространения инфекции в стране погибли 20 722 человека.

Излечились при этом ещё 5 858 заболевших, общее число выздоровевших граждан достигло отметки 958 257.

Как и ранее, наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве - 2 308, Петербурге - 276, Московской области - 222, Ростовской области - 198, Нижегородской области - 175.

В Северной столице от COVID-19 скончались ещё 26 человек (всего - 2950), а вылечились - 138 (всего - 29 074).