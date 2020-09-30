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14:55

Судья рассказала, зачем после убийства историк Соколов пытался связаться с посольством Франции

фото ЗакС политика Судья рассказала, зачем после убийства историк Соколов пытался связаться с посольством Франции

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко, на другой день после преступления - 8 ноября - связывался с посольством Франции в России, поделилась в ходе последнего заседания по делу рассматривающая его судья.

Она известила, что сделал это историк для того, чтобы осведомиться - получили ли в диппредставительстве письмо, которое он направим им ещё 4 ноября в своем качестве председателя Российского военно-исторического общества. Суть послания судья не сочла необходимым разглашать, приобщив документ к делу.

О том, что Соколов пытался связаться с посольством Франции, ранее рассказала представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве Ещенко, с которой он совместно проживал. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. Тело Ещенко нашли у историка в квартире: позднее выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.

Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.

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