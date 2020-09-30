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20:29

В Калининградскую область доставили первую партию вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика В Калининградскую область доставили первую партию вакцины от коронавируса

Калининградская область получила первую партию вакцины от коронавируса, но пока вакцинация населения проводиться нпе будет до поступления товарной партии, передает РИА "Новости" со ссылкой на главного санитарного врача региона Елену Бабуру.

В поступившей партии – 42 дозы вакцины, сообщила Бабура. По ее словам, проводятся клинические испытания и отрабатываются вопросы маршрутизации препарата.

"[Вакцина] требует соответствующей холодовой цепи - все 42 дозы проверяются. Пока вакцинация до момента поступления партии вакцины не будет проводиться", - сказала Бабура.

В Калининградской области из-за увеличения числа зараженных коронавирусом с 1 по 31 октября вводятся ограничения: запрещено проведение банкетов и свадеб в ресторанах и кафе, спортивные мероприятия будут проводить без зрителей, детские комнаты, предприятия  общепита, кинотеатры в торговых центрах не будут работать в выходные. Граждане обязаны носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах.

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