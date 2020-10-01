Светлана Штукова покинула пост главы Адмиралтейского района

Губернатор Петербурга Александр Беглов освободил от должности главы Адмиралтейского района Светлану Штукову, новым главой назначен Сергей Оверчук, сообщается на сайте Смольного.

Штукова занимала свой пост с декабря 2014 года. Благодаря ее за работу, Беглов заявил, что в это время в районе активно исполнялась целевая программа "Молодежи – доступное жилье", стали уделять больше внимания комплексному подходу при проведении капремонта в домах, а в 2018-2019 годах Адмиралтейский район занимал первые места в конкурсе на лучшее благоустройство территорий районов Петербурга. Дворы рядом с Новой Голландией признали одной из лучших практик комплексного подхода к благоустройству.

Оверчук ранее был первым замглавы Невского района.

Штукова, до того как стать главой района, работала с конца 1990-х годов в администрации Центрального района начальником отдела по делам семьи, детства, молодежи, физкультуры и спорта. В 2004 году она стала главой района, в 2010-м ее сменила Мария Щербакова, а Штукова возглавила архивный комитет.

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