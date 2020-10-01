Маски в метро Петербурга подешевели до 10 рублей

В магазинах "Первая полоса" на станциях петербургского метрополитена одноразовые маски продаются по цене 10 рублей за штуку вместо прежних 19, сообщили в Смольном.

Цена снижена на фоне ужесточения масочного режима в транспорте города. Напомним, с 1 октября сотрудники транспортных предприятий начнут строго следить за тем, чтобы все пассажиры носили маски и перчатки.

Вице-губернатор Олег Соколов отметил, что усилить контроль поручено управлению МВД по Петербургу, комитету по вопросам законности, комитету по транспорту. Следить за соблюдением санитарных норм будут Октябрьская железная дорога, Пулково, Северо-Западная пригородная пассажирская компания и все остальные петербургские перевозчики. Отвечать за исполнение будут руководители компаний, подчеркнул Соколов.