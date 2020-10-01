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11:38

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось почти на 9 тысяч человек

фото ЗакС политика Число зараженных коронавирусом в России увеличилось почти на 9 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировано 8 945 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число заболевших за все время эпидемии с марта достигло 1 185 231 человек, из них 964 252 уже выздоровели. Зарегистрировано 20 891 летальных исходов от инфекции, из них 169 - за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 285 человек, всего с коронавирусом столкнулись, по официальным данным, 43 306 человек. Число умерших от болезни горожан возросло до 2 972: еще 22 смерти были добавлены в статистику за минувший день. В Ленобласти заразились еще 75 человек, всего известно о 8 249 заболевших жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 15 082 человек (+93), в Архангельской – до 13 589 (+141), в Коми – до 8 435 (+139). В Псковской области всего заболели 5 486 человек (+30), в Новгородской – 5 303 (+51), в Вологодской – 4 673 (+4). В Калининградской области в статистику внесены 4 446 заболевших (+59), в Карелии – 3 997 (+44), в НАО – 333 (+1).

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