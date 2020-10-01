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11:59

Муниципалы юго-запада Петербурга объединились в "Совет народных депутатов"

фото ЗакС политика Муниципалы юго-запада Петербурга объединились в "Совет народных депутатов"

Первое заседание координационного совета гражданских активистов и муниципальных депутатов Красносельского, Петродворцового и Кировского района состоялось 30 сентября, сообщил ЗАКС.Ру заместитель главы округа "Горелово" Григорий Меньшиков (КПРФ).

В мероприятии приняли участие 40 человек. Среди них представители 10 муниципалитетов, в том числе округов "Южно-Приморский", "Ульянка", городов Петергоф, Красное Село и других.

Созданное объединение получило рабочее название "Совет народных депутатов". Оно намерено способствовать решению актуальных проблем юго-запада Петербурга, таких как несанкционированные свалки, острая нехватка мест в школах и детских садах, отсутствие рабочих мест и долгострои. 

По словам Меньшикова, представители нового совета планируют встретиться с вице-губернатором Максимом Соколовым и поинтересоваться, почему у города нет денег на строительство метро в Красносельском районе. 

- По вопросу мусоропереработки дойдем, наверное, до полпредства, потому что это история нескольких регионов. Надо вкупе решать вопрос. Ну и будем бомбить по садикам. Если есть подрядчики, которые подолгу не могут спроектировать, будем с ними напрямую работать. Ждать, когда власть что-то решит, мы не можем, - заявил замглавы МО "Горелово".

Еще один инициатор "Совета народных депутатов", гражданский активист Красимир Врански считает, что важной целью будет проявление взаимной солидарности между инициативными группами из разных муниципалитетов.

- Мы будем совместно поднимать [проблемные вопросы], отправлять запросы, проводить акции, - заявил Врански.

Следующее собрание объединения планируется в октябре.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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