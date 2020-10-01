"Коммунисты России" обвинили чиновников Смольного в намерении оскорбить женщин

Петербургское отделение партии "Коммунисты России" выступило против идеи переименования расположенной в Невском районе улицы Книпович в Смоляную.

Проект постановления правительства Петербурга о присвоении улице нового названия подготовил комитет по культуре. Сейчас проект находится на антикоррупционной экспертизе. Авторы документа ссылаются на решение городской топонимической комиссии от 23 сентября.

"Коммунисты России" назвали решение о переименовании ударом по исторической памяти и революционной истории города.

- Революционерка Книпович была педагогом, пламенной большевичкой и борцом за права женщин, - заявил руководитель отделения партии в Петербурге Сергей Малинкович. - Пытаясь переименовать улицу ее имени, чиновники Смольного намерены оскорбить не только левые силы, но и женщин, поскольку Лидия Книпович очень много сделала для защиты прав женщин в начале прошлого века

Малинкович пообещал обратиться по этому вопросу к губернатору Петербурга Александру Беглову. Он также призвал всех неравнодушных к совместным акциям протеста "против головотяпства" комитета по культуре.

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