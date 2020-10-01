Больницу им. Семашко оштрафовали за несоблюдение антивирусных правил

Петербургскую больницу №38 им. Семашко оштрафовали за ряд нарушений, выявленных после заражения коронавирусной инфекцией 12 пациентов и одного сотрудника, проинформировала объединённая пресс-служба судов города.

Проверку проводили с 20 мая по 17 июля текущего года. Среди "проступков" медучреждения - нерегулярное ведение журнала термометрии сотрудников, отсутствие ведения журналов генеральных и текущих уборок, отсутствие документации о проведении дезинфекционных мероприятий, в гериатрическом и в отделении сестринского ухода не имеется дозаторов с антисептиком, в туалетах не обнаружили жидкого мыла, регистрация всех лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 среди пациентов гериатрического отделения и отделения сестринского ухода не обеспечено, кроме того - не выявлено контроля по соблюдению температурного режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха.

Во время судебного заседания представитель больницы вину в инкриминируемых нарушениях частично признал, в результате медицинское учреждение оштрафовали на 100 тысяч рублей.