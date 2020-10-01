Органы опеки снова пришли к главреду "МК в Питере" и экс-кандидату в мундепы МО "Екатерингофский" Кузахметову

Главный редактор "МК в Питере" и бывший кандидат в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" Максим Кузахметов сообщил ЗАКС.Ру, что 1 октября к нему домой пришли сотрудники органов опеки вместе с полицейскими. Причина визита - якобы анонимное сообщение на электронную почту о том, что в семье бьют детей, рассказал Кузахметов. Он эти обвинения отрицает:

- Понятно, что мы детей не бьем, матом их не ругаем, учатся они хорошо.

По словам главного редактора, диалога с сотрудниками опеки и полицейскими не сложилось: он критиковал правоохранительные органы за то, что на реальные вызовы о хулиганстве они не реагируют. После этого визитеры ушли опрашивать соседей, уточнил Кузахметов. Он считает, что органы опеки пришли к нему "выполнять чью-то просьбу". Экс-кандидат думает, что просьба могла исходить от главы МО "Екатерингофский" Олега Смакотина, которого Кузахметов регулярно публично критикует. Последний раз, по его словам, он написал нелестные слова о Смакотине 29 сентября на странице в социальной сети другого экс-кандидата в мундепы МО "Екатерингофский".

- Это его ресурсы. Органы опеки - это же его работники, а сам он бывший милиционер. Соответственно, как-то логично поднапрячь как-то своих сотрудников и друзей в полиции, чтобы они пришли меня понервировать, например, еще и жену и детей. Это я так думаю, - рассказал Кузахметов.

Напомним, во время кампании по муниципальным выборам 2019 года к кандидату в мундепы Максиму Кузахметову так же приходили органы опеки. Они заявили, что пришли по заявлению граждан, которое подано по материалу в местной муниципальной газете. В ней говорилось о том, что Кузахметов якобы прикрывался ребенком от полицейских.

София Саттарова