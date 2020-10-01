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19:08

ЗакС Петербурга выделил 2 млн рублей на питание для гостей парламентских приемов

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга выделил 2 млн рублей на питание для гостей парламентских приемов

Законодательное собрание Петербурга 1 октября опубликовало извещение о закупке на организацию питания участников мероприятий в Мариинском дворце. Максимальная цена контракта составила 2 млн рублей.

В ноябре и декабре 2020 года парламент планирует провести восемь мероприятий: приемы для ветеранов, сотрудников МВД, морской пехоты ВМФ, представителей Межрегиональной общественной организации "Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области", традиционный новогодний праздник для детей, конференцию ко Дню Конституции, церемонию вручения почетных знаков "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" и "За безупречную службу Санкт-Петербургу" и награждение призеров олимпиад. 

Сотрудников органов внутренних дел ждет фуршет и кофе-брейк. В меню мероприятий кондитеские изделия, мини-бутерброды, горячие и холодные закуски, основное блюдо с птицей, мясом или рыбой. На фуршете будут также представлены вина, коньяк, водка и безалкогольные напитки. Аналогичное меню ждет гостей праздника в честь Дня морской пехоты ВМФ России и ветеранов. Шампанское подадут на церемонии вручения почетных знаков   "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" и "За безупречную службу Санкт-Петербургу", а также на мероприятии для представителей "Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам ждет обед в Мариинском дворце. Юных гостей парламента ждет кондитерские изделия, выпечка, мини-бутерброды, закуски, салаты, основное блюдо из птицы или рыбы и фрукты. Алкоголя в меню, разумеется, нет. Призерам олимпиад предложат чай, кофе, соки и морс. Похожее меню готовят и для гостей научно-практической конференции и Новогоднего детского приема. На последнем будут представлены кроме прочего еще и разные виды десертов. 

С 2016 года контракты на организацию питания участников мероприятий ЗакСа получает ГУП "Столовая Мариинского дворца". 

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