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20:51

ЕС внёс в санкционный список петербургские компании, возводившие Крымский мост

фото ЗакС политика ЕС внёс в санкционный список петербургские компании, возводившие Крымский мост

Совет ЕС включил в санкционный лист двух физических и четыре юридических лица из Петербурга, занимавшихся возведением Крымского моста и прокладкой железнодорожных путей к России. Среди прочих, в "чёрный лист" попал "Ленпромтранспроект", которые занимался также проектировкой второй очереди КАД.

"Ленпромтранспроект" участвовал в проекте соединения железнодорожных инфраструктур незаконно аннексированного Крыма и России, проектируя железнодорожные подходы к мосту через Керченский пролив и выполняя функции архитектурного надзора при строительстве моста, соединяющего Россию и незаконно аннексированный Крымский полуостров", - указывается в резолюции в официальном журнале Евросоюза.

Кроме "Ленпромтранспроекта", в санкционном перечне находятся Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Персональные ограничения введены против Александра Ганова, начальника оператора поездов "Гранд Сервис Экспресс" и Леонида Рыженькина, замгендиректора "Стройгазмонтажа".

"Ленпромтранспроект" проектировал также развязку на пересечении проспекта Непокоренных и Пискаревского и другие крупные инфраструктурные проекты в Северной столице.

Фото: ВК "Крымский мост"

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