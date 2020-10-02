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9:11

Дональд Трамп и его супруга Мелания подхватили COVID-19

фото ЗакС политика Дональд Трамп и его супруга Мелания подхватили COVID-19

Американский глава Дональд Трамп известил, что он и его жена Мелания подхватили коронавирусную инфекцию.

"Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на COVID-19, [результат которых оказался] положительным. Мы немедленно начинаем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!" - отчитался Трамп в Twitter.

Некоторое время назад президент США заявил, что они с супругой вынуждены уйти на самоизоляцию ввиду обнаружения у его помощницы Хоуп Хикс коронавируса. Она сопровождала Трампа в Кливленд на дебаты с Джо Байденом, а также посещала с ним Миннесоту, где политик встречался с избирателями.

Чиновники из Белого дома уже не единожды заболевали COVID-19: инфекцию выявили у Кэти Миллер - пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса, а также у помощника Трампа по национальной безопасности Роберта О’Брайена. Оба успешно излечились и возвратились к работе.

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