Комитет по туризму готов показать Петербург журналистам за 6,5 млн рублей

Комитет по развитию туризма Петербурга объявил закупку на организацию пресс-туров для российских журналистов и блогеров. Максимальная цена контракта составляет 6,5 млн рублей.

За эти средства Смольный планирует провести пять пресс-туров для гостей из регионов до 25 декабря 2020 года. Каждую группу ждет тематическое путешествие.

К примеру, один из пресс-туров расскажет о спортивном Петербурге. В программе: посещение стадиона "Санкт-Петербург", тренировочной базы "Зенита", "Хоккейного города" СКА, "Новой Голландии", "Севкабеля" и двухчасовая экскурсия "Петербург болельщика".

Гастрономический туризм будут презентовать экскурсией в Российский этнографический музей, дегустацией в Музее русской водки, посещением Василеостровского гастрономического рынка, ресторанов с петербургской кухней и визитами в "Новую Голландию" и "Севкабель".

Новую туристскую географию журналистам представят, в частности, с помощью посещения "Планетария №1" и двух креативных городских и лофт-пространств. Кроме того, планируются пресс-туры по теме детского туризма и санаторно-курортного отдыха.

В пресс-туры пригласят по 10 журналистов, в каждой группе должно быть по два москвича. Блогеры должны будут письменно подтвердить согласие разместить не менее 10 постов о Петербурге с одной фотографией или 5 постов с двумя фотографиями.

Северную столицу представителям медиа будут показывать примерно по пять дней. Гостей поселят в пятизвездочной гостинице, находящейся не дальше 2,5 километров от Дворцовой площади. Обеды и ужины журналистов и блогеров будут проходить в заведениях общепита, имеющих рейтинг не ниже 4,5 на Tripadvisor. Предполагается, что питаться гости будут в ресторанах с видом на достопримечательности, в стрит-фуд барах, в заведениях авторской кухни, арт-кафе и так далее.