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20:53

Венесуэла получила партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

фото ЗакС политика Венесуэла получила партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Венесуэлу, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление вице-президента страны Делси Родригес в эфире латиноамериканского телеканала Globovision.

"Венесуэла стала первой страной Западного полушария, получившей вакцину против коронавируса", - заявила Родригес.

"Рособоронэкспорт" сообщал 19 августа, что в Венесуэлу отправлена гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом – лекарства и тест-системы. В сентябре президент страны Николас Мадуро сообщил о скорой поставке вакцины для проведения клинических испытаний.

"Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса: о ее регистрации объявили 11 августа. Старт массовой вакцинации намечен на октябрь, при этом одновременно пройдет третья фаза клинических исследований.

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Все новости:  COVID 
20:53 Венесуэла получила партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

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