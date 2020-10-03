Число зараженных коронавирусом в России увеличилось почти на 10 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявлено 9 859 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За время эпидемии с марта в статистику внесены 1 204 502 заболевших, из них 975 859 уже выздоровели. Известно о 21 251 летальном исходе от болезни, из них 174 зарегистрированы за последний день.

В Петербурге заболели еще 358 человек, всего с коронавирусом столкнулись, по официальным данным, 43 966 петербуржцев. Число умерших от болезни горожан возросло до 3 034: еще 30 смертей были добавлены в статистику за минувший день. В Ленобласти заразились еще 79 человек, всего известно о 8 405 зараженных жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 15 270 человек (+96), в Архангельской – до 13 896 (+160), в Коми – до 8 632 (+99). В Псковской области всего заболели 5 562 человек (+48), в Новгородской – 5 415 (+57), в Вологодской – 4 780 (+57). В Калининградской области в статистику внесены 4 570 заболевших (+64), в Карелии – 4 132 (+72), в НАО – 336 (+1).