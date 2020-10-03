Бывший мэр Миасса умер после семи лет нахождения в СИЗО

Бывший мэр Миасса Виктор Ардабьевский умер на 69-м году жизни после семи лет в СИЗО, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Евгения Мартынова.

Ардабьевский умер 2 октября, адвокат пока не получал официального уведомления о причинах смерти. По его словам, за последнее время экс-чиновнику сделали две операции в тюремной больнице. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что у Ардабьевского было воспаление поджелудочной железы. Член ОНК Москвы Марина Литвинович сообщила, что Ардабьевский в конце августа жаловался на сильное обострение гастрита, у него скакала температура – "бросает то в жар, то в холод".

"А еще левый глаз совсем не видел, у него уже было три операции на глазах. Мы в журнале ОНК написали, чтобы его срочно отправили в больницу", - добавила Литвинович.

Ардабьевский находился в СИЗО с 2013 года. Его обвиняли в причастности к убийствам коммерсантов в Миассе в 2005 и 2008 годах, которые были совершены по заказу ОПГ "Турбазовские". Свою вину Ардабьевский не признавал.