В Ленобласти всё больше больниц вновь возобновляют приём COVID-больных

Сиверская и Бокситогорская больницы в Ленобласти снова начали принимать пациентов, зараженных коронавирусом, оповестили в пресс-службе правительства региона.

Соответственно, общее количество коек для COVID-больных увеличилось с 866 до 1026.

На сегодняшний день планово принимают заболевших в Ленинградской областной клинической больнице, Всеволожской, Кировской, Приозерской и Волховской больницах.

Сейчас в медучреждениях Ленобласти на лечении пребывают 649 пациентов, из которых 463-м поставлен диагноз "внебольничная пневмония", а 186 - коронавирусная инфекция.

Всего с начала пандемии в 47 регионе COVID-19 подхватили 8483 человека, 5236 из которых полностью излечились.