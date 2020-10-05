Матвиенко ждет повышения налога на средства, выводимые в офшоры

Налог на денежные средства, которые отечественные компании выводит в офшоры, заслуживает значительного увеличения, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, высказавшая эту точку зрения на последнем заседании с участием коллег. Для нее это укладывается в представление о справедливой, а именно "мотивирующей" налоговой системе, которую она хочет видеть в России.

"Если они (крупные компании - прим. ЗАКС.Ру) огромные средства, заработанные здесь, в России, выводят в офшоры, то вот на такие средства, как во многих странах Европы - во Франции и других, можно существенно повысить налог", - приводит ее цитату "Интерфакс".

При этом, по словам Матвиенко, она не приветствует идею о повышении налога на прибыль. Наоборот, чиновнице представляется, что его можно и сократить, если конкретные компании создают новые предприятия и, соответственно, рабочие места.

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