Лавров: Немцы не нашли боевых ядов в анализах Навального, взятых россиянами

Министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил новые данные, имеющиеся у РФ относительно скандального отравления оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время после пережитой комы восстанавливается в Берлине. По словам Лаврова, в анализах, которые предоставили немецким коллегам омские врачи, те тоже не смогли найти следов боевых нервно-паралитических ядов. Из этого можно сделать вывод, подчеркивает Лавров, что в организме Навального, если верить европейским специалистам, следы химического оружия должны были оказаться в более позднее время.

"Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы – сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?", - приводит слова министра РИА "Новости".

Ранее президент Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, согласно материалу газеты Le Monde, назвал отравленного политика человеком с репутацией симулянта и даже предположил, что Навальный мог боевым веществом "Новичок" каким-то образом отравить себя сам.

Отметим, что расследования инцидента, имевшего места 20 августа в Сибири, в России инициировать не стали.