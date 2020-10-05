Об эмигрировавшем петербургском активисте Шиеса Древархе сняли документальный фильм

Гражданский и политический активист из Петербурга Андрей Христофоров, более известный как Древарх, стал главным героем нового документального фильма, который сняла редакция издания 29.ru. В самом названии зрителю эксцентричному мужчине дается характеристика "суперюродивый герой". Христофоров, в частности, известен тем, что на акциях протеста появлялся в оригинальной маске и с крыльями за плечами. В фильме он рассказывает о своей вынужденной эмиграции на Украину, а также вспоминает различные протесты и политические перфомансы с собственным участием.

Россию Древарх покинул год назад, после того, как подпал под уголовное преследование. Последнее, в свою очередь, началось из-за инцидента на станции Шиес, где болеее года протестовали против строительства мусорного полигона. В вагоне поезда Христофоров нажал стоп-кран и вступил в потасовку с силовиками, дежурившими на станции.

У Христофорова имеется масса хронических заболеваний, из-за чего реальное лишение свободы он воспринимает как смертный приговор.

Фото: Андрей Древарх-Просветленный / ВКонтакте