Задолженность "Ленфильма" за электричество достигла 22,7 млн рублей

У киностудии "Ленфильм" накопились долги за использование электроэнергии в размере 22,7 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на энергетическую организацию "ПСК". В эту же сумму входят пени. Большая часть долга имеет отношение к последнему году обслуживания киностудии. Компания рассчитывает, что через суд удастся отключить должника от электроснабжения.

"В настоящее время мы разрабатываем технические мероприятия, чтобы была возможность ввести это ограничение для "Ленфильма" на Каменноостровском пр., д. 10", - рассказали агентству в "ПСК", в своем иске добивающейся взыскания с ответчика 11 млн рублей.

Собеседница информагентства также рассказала, что предыдущее руководство "Ленфильма" в феврале обещало расплатиться за свет до конца лета, однако этого не случилось. Теперь сторонам предстоит новая встреча для обсуждения проблемы.

В последние несколько лет киностудия переживает финансовый кризис, имея долги перед ВТБ и банком "Райффайзен" на сумму более 2 млрд рублей. Год назад ФНС заблокировала четыре счета "Ленфильма". В сентябре на посту гендиректора студии Федор Щербаков сменил Инессу Юрченко, продержавшуюся на этой работе всего полгода.