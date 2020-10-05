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16:52

Памфилова: Иногда сложно понять, кто сильнее меня атакует

фото ЗакС политика Памфилова: Иногда сложно понять, кто сильнее меня атакует

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, срок полномочий которой истекает через полгода, порассуждала о своей возможной отставке и, наоборот, возможности проработать еще один электоральный цикл. По ее убеждению, не следует определенно высказываться на эту тему, иначе в рядах подчиненных неизбежно начнутся "разброд и шатание", что, считает чиновница, крайне вредно для избирательной системы в преддверии выборов в Государственную думу. При этом слухи и спекуляции, связанные с ее потенциальной отставкой, отнюдь ее не задевают: "раз так активно нападают, значит, бьем в цель". Примечательно, что, по ее наблюдениям, в ее уходе заинтересованы в том числе определенные кланы во власти.

"Иногда даже сложно понять, кто сильнее атакует: то ли, скажем так, радикальная оппозиция, то ли эти группы влияния. Пожалуй, иногда вторые даже больше. Каждая группа влияния желает видеть на этом месте своего, хорошо управляемого человека. А вот болезненно, в хорошем смысле этого слова, я реагирую на те случаи, когда вижу, что мы где-то были не правы, где-то не доработали, где-то ошиблись", - рассказала она в интервью "Независимой газете".

Расстраивают Памфилову также "потоки лжи и полуправды", касающиеся деятельности возглавляемой ей институции. Что же касается оппозиции как таковой, то главе ЦИК она видится на сегодняшний день либо слабой, либо работающей против национальных интересов России. Ни то, ни другое Памфилову не устраивает.

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