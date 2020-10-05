За неделю госпитализированных с COVID-19 петербуржцев стало больше на 17%

За прошедшую неделю (28 сентября - 4 октября) число петербуржцев, госпитализированных с симптомами коронавируса, выросло на 17%, сообщает официальный сайт городского правительства. Такие данные представил профильный вице-губернатор Олег Эргашев.

Вместе с тем, объявил он, коронавирусных пациентов вновь стали принимать в клинической больнице Святого Луки в Калининском районе, где развернули 140 специализированных коек.

"Мы стараемся не привлекать к оказанию помощи пациентам с коронавирусом крупные стационары, в которых продолжают оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь. Но ситуация, к сожалению, ухудшается – число новых случаев заражения ежедневно растет", - цитируются соображения чиновника.

Так, за минувшие сутки госпитализировали 222 человека, а всего обнаружили у себя инфеекцию COVID-19 407 петербуржцев.

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