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18:48

Главе архангельского штаба Навального предъявили обвинение в распространении порнографии

фото ЗакС политика Главе архангельского штаба Навального предъявили обвинение в распространении порнографии

Координатору штаба Навального в Архангельске Андрею Боровикову предъявили обвинение по делу о распространении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК) из-за клипа Rammstein, поделился он с "МБХ медиа".

"Поменяли статус из подозреваемого на обвиняемого. Мера пресечения осталась прежней - подписка о невыезде. Следственные действия окончатся, как мне сказал следователь, в следующий понедельник. Я знакомлюсь с материалами дела, документы отправляют в суд", - рассказал "навальнист".

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указывается, что в 2014 году Боровиков опубликовал у себя на странице "ВКонтакте" клип Rammstein, в котором имелись "натуралистические сцены с изображением полового акта, с наглядной демонстрацией гениталий", не обладающие при этом "научно-просветительской, художественной или исторической ценностью".

Даже несмотря на то, что Боровиков удалил видео в феврале текущего года, ведущий процесс следователь счел, что активист всё равно "совершил незаконное распространение порнографических материалов".

Напомним, 29 сентября силовики пришли к Боровикову домой с обыском и изъяли два ноутбука и два мобильных телефона. Тогда же он узнал, что является фигурантом дела о распространении порно.

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