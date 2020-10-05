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20:55

Смольный снова зовет волонтеров на помощь самоизолировавшимся пенсионерам

фото ЗакС политика Смольный снова зовет волонтеров на помощь самоизолировавшимся пенсионерам

Начиная с 6 октября возвращается к работе штаб петербургских волонтеров, которые помогают в быту людям старше 65 лет, из-за пандемии вынужденно остающимся дома, сообщила пресс-служба Смольного.

"В случае открытия временного госпиталя в Ленэкспо, волонтеры готовы помогать в красной зоне", - гласит сообщение.

В конце лета и начале осени штаб временно не функционировал ввиду положительной эпидемиологической динамики и, как следствие, постепенного снятия ограничений. По мнению губернатора Александра Беглова, весной волонтеры совершили огромное дело для города, но беда все еще не ушла.

"Сегодня город снова нуждается в их помощи. Наши благородные и сердечные добровольцы вновь будут заботиться о людях старшего поколения, чтобы они не подвергали опасности свое здоровье", - сказал Беглов.

У каждого волонтера будет индивидуальный номер и бейджик с индивидуальной голограммой во избежание недоразумений и случаев мошенничества. Заявку на получение их помощи (прежде всего, доставку продуктов и лекарств) пенсионеры могут оставить уже сейчас.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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