Подозреваемого в оправдании терроризма активиста Меркулова оставили в СИЗО

Октябрьский суд Петербурга оставил под арестом активиста Александра Меркулова по делу об оправдании терроризма, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Меркулова обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По версии следствия, он в одном из сообщество во "ВКонтакте" размещал посты, одобряющие самоподрыв Михаила Жлобицкого в управлении ФСБ по Архангельской области в 2018 году.

Под стражей Меркулов останется до 6 ноября. Он и сторона защиты возражали и просили перевести под домашний арест. Также суд вынес частное определение, указав на бездействие следствия: не была назначена лингвистическая экспертиза и отсутствовали ответы на запросы.

Бездействие следствия, отметили в суде, "повлекло за собой волокиту по делу" и "нарушение права обвиняемого на доступ к правосудию в разумные сроки". Об этом сообщат руководству управления Следственного комитета по Петербургу, которое должно принять меры и сообщить суду.