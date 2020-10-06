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11:00

Twitter подал в суд на российского пристава из-за штрафа в 4 млн рублей

фото ЗакС политика Twitter подал в суд на российского пристава из-за штрафа в 4 млн рублей

Сервис микроблогов Twitter подал в Пресненский и Мещанский суды Москвы иски к судебному приставу Максиму Думакову из-за штрафа в 4 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей, пишет "Коммерсантъ".

Думаков заявлен ответчиком как пристав-исполнитель по производству о штрафе. Напомним, Twitter оштрафовали на 4 млн рублей в феврале за то, что сеть не перенесла сервера с данными российских пользователей на территорию РФ. Тогда же был оштрафован Facebook – тоже на 4 млн рублей, за то же самое правонарушение.

Иски Twitter подал 1 октября. Один из них оспаривает "решения, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя). Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП возбудило производство в отношении сервиса в июне. Представители службы сообщили, что ФССП пока не получала иски Twitter, и пока принимает "комплекс мер, направленных на исполнение требований".

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