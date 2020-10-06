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11:30

Быков: Своим поведением российская власть растит из Навального преемника

фото ЗакС политика Быков: Своим поведением российская власть растит из Навального преемника

Публицист и писатель Дмитрий Быков в новой колонке для "Собеседника" отметил красноречивость реакции официальных российских лиц на недавнее интервью восстанавливающегося оппозиционера Алексея Навального немецкому журналу Spiegel. Этот случай видится ему наиболее показательным: власть популяризирует Навального фактически своими руками, поскольку постоянно апеллирует к публикации в журнале, которую большинство россиян едва бы заметили. Речь идет о реакциях врача Александра Мясникова, спикера думы Вячеслава Володина и даже главы Чечни Рамзана Кадырова, которые вступили с политиком, пока находящимся в Германии, в заочную полемику.

"Никакой прагматики у этой борьбы нет, но просто это так здесь устроено: по каждому шагу Навального надо отстреляться. И в результате, если у него даже не было бы никакой поддержки, миллионы людей узнавали бы о любом его высказывании. <...> Визит Меркель к Навальному обсуждается куда шире, чем встречи Меркель с Путиным. Ведь у лоялистов нет никакой другой программы, кроме как мочить оппозицию", - пишет автор.

В результате, по мнению Быкова, российский обыватель рано или поздно задумается о том, что, должно быть, оппозиционер представляет собой серьезную силу, если все власть предержащие о нем постоянно говорят.

"То есть алгоритм их действий очевиден: они будут бороться с ним до тех пор, пока он не победит. Хорошо это или плохо – и насколько он будет адекватен к моменту этой победы, – уже неважно. Важно, что любая российская власть растит преемника именно таким способом и раскрывается при этом так, что не победить ее становится физически невозможно", - заключил публицист.

Напомним, что в интервью немецким журналистам Навальный прямо обвинил в своем отравлении 20 августа российского президента. После восстановления он намерен вернуться в страну и продолжить свою привычную деятельность.

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