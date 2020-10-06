ЦИК Киргизии отменил результаты выборов в парламент после крупных протестов

Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов в стране после крупных протестов, передает 24.kg.

Член киргизского ЦИК Гульнара Джурабаева сообщила, что также обсуждался вопрос о самороспуске комиссии, и "самым лучшим и правильным" в сложившейся ситуации "будет решение о досрочном сложении полномочий".

Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова попыталась уйти в отставку, но члены комиссии отказали ей в этом, передает агентство "АКИpress". "Она сказала, что несет политическую ответственность", - отметил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Накануне в Бишкеке на бессрочный митинг вышли недовольные предварительными итогами парламентских выборов. Оппозиционные партии заявили об отказе признавать результаты из-за нарушений и фальсификации на голосований. Митинг вылился в беспорядки: силовики разгоняли протестующих с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовыми гранатами.

В итоге участники митинга взяли штурмом здание киргизского правительства, мэрии Бишкека, Генпрокуратуры и других ведомств. Также протестующие освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.