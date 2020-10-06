18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:55

Навальный: Путин одержим идеей таинственных отравлений

фото ЗакС политика Навальный: Путин одержим идеей таинственных отравлений

Политик Алексей Навальный, восстанавливающийся в Германии после резонансного отравления, вместе с супругой дал интервью топ-блогеру Юрию Дудю, в котором рассказал о своих версиях случившегося с ним происшествия, едва не приведшего к летальному исходу. Как и в разговоре с журналистами из Spiegel, он продолжает утверждать, что за отравлением, по его мнению, могли бы стоять в том или ином качестве президент Владимир Путин, а также глава СВР Сергей Нарышкин или глава ФСБ Александр Бортников, имеющие, по словам Навального, доступ к боевым отравляющим веществам. Оппозиционеру также видится не совсем адекватным сам выбор метода атаки на него.

"Путин лично одержим идеей таинственных отравлений, ему очень нравится идея о том, что он повелевает армией таких назгулов, таких тайных ниндзя-асассинов, которые наводят ужас на всех. Открыл дверь машины, а потом вдруг умер - это мистическая фигня, и там в Кремле явно наслаждаются этой штукой. Они рассматривают это как механизм влияния, и это, кстати говоря, работает. Тут в Берлине я слышал уже об этом: "Ну их, этот Путин, эти русские, может, не будем связываться, может, ну их на хрен?"", - рассказал политик.

Самое страшное для Навального состоит в том, что подобные "Новичку" нервно-паралитические вещества за редким исключением можно безнаказанно применять на территории РФ против неугодных Кремлю фигур, и следов их ни одна отечественная лаборатория не в состоянии будет обнаружить.

Напомним, российское руководство продолжает настаивать на том, что в анализах Навального, взятых на территории РФ, не было следов боевых ядов, и что они неизвестным для Кремля образом появились позже, уже в немецкой клинике "Шарите".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:30 Быков: Своим поведением российская власть растит из Навального преемника

5 октября, 14:53 Лавров: Немцы не нашли боевых ядов в анализах Навального, взятых россиянами

3 октября, 14:50 МИД РФ заявил об отказе Германии российскому посольству в доступе к Навальному

2 октября, 14:40 "Подумай об этом, дарю идею": Кадыров предложил Навальному обвинить его в своем отравлении

2 октября, 12:41 Песков отказался комментировать желание Навального подать на него в суд

1 октября, 18:45 Москалькова уверена в необходимости уголовного дела об отравлении Навального

1 октября, 15:50 Навальный решил засудить Пескова из-за его высказываний о работе политика на ЦРУ

1 октября, 14:24 Песков назвал безосновательными и оскорбительными слова Навального о причастности Путина к его отравлению

1 октября, 12:18 Володин: Путин спас Навальному жизнь

30 сентября, 18:58 Глава Минпромторга – о запасах "Новичка" в России: Мы это уже проехали все, всю историю


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:27 ЕСПЧ обязал Россию выплатить Удальцову почти 13 тысяч евро за старые задержания

14:53 Во Пскове заработала новая инфекционная больница, построенная силами Минобороны

14:26 Ученые заявили о гибели 95% морских организмов в бухте на Камчатке

14:19 Эсеры внесут законопроект об обязательной регистрации домашних животных

13:53 Суд оставил в силе штраф координатору штаба Навального в Архангельске за клип Децла

13:20 Льготный проезд для школьников и пенсионеров в Москве приостановят из-за коронавируса

12:55 Навальный: Путин одержим идеей таинственных отравлений

12:54 ЕСПЧ присудил Удальцову 12,8 тысяч евро за декабрьские задержания в 2011 году

12:29 Правозащитники требуют прекратить использовать обыски как инструмент давления

12:24 Суд признал существование "праздничного" картеля в Курортном районе

11:58 Дело о взятках против экс-главы архангельского УФНС передадут в прокуратуру

11:42 ЦИК Киргизии отменил результаты выборов в парламент после крупных протестов

11:30 Быков: Своим поведением российская власть растит из Навального преемника

11:30 Мэр Бишкека подал в отставку после захвата мэрии протестующими

11:00 Twitter подал в суд на российского пристава из-за штрафа в 4 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru