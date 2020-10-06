Навальный: Путин одержим идеей таинственных отравлений

Политик Алексей Навальный, восстанавливающийся в Германии после резонансного отравления, вместе с супругой дал интервью топ-блогеру Юрию Дудю, в котором рассказал о своих версиях случившегося с ним происшествия, едва не приведшего к летальному исходу. Как и в разговоре с журналистами из Spiegel, он продолжает утверждать, что за отравлением, по его мнению, могли бы стоять в том или ином качестве президент Владимир Путин, а также глава СВР Сергей Нарышкин или глава ФСБ Александр Бортников, имеющие, по словам Навального, доступ к боевым отравляющим веществам. Оппозиционеру также видится не совсем адекватным сам выбор метода атаки на него.

"Путин лично одержим идеей таинственных отравлений, ему очень нравится идея о том, что он повелевает армией таких назгулов, таких тайных ниндзя-асассинов, которые наводят ужас на всех. Открыл дверь машины, а потом вдруг умер - это мистическая фигня, и там в Кремле явно наслаждаются этой штукой. Они рассматривают это как механизм влияния, и это, кстати говоря, работает. Тут в Берлине я слышал уже об этом: "Ну их, этот Путин, эти русские, может, не будем связываться, может, ну их на хрен?"", - рассказал политик.

Самое страшное для Навального состоит в том, что подобные "Новичку" нервно-паралитические вещества за редким исключением можно безнаказанно применять на территории РФ против неугодных Кремлю фигур, и следов их ни одна отечественная лаборатория не в состоянии будет обнаружить.

Напомним, российское руководство продолжает настаивать на том, что в анализах Навального, взятых на территории РФ, не было следов боевых ядов, и что они неизвестным для Кремля образом появились позже, уже в немецкой клинике "Шарите".