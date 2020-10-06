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13:20

Льготный проезд для школьников и пенсионеров в Москве приостановят из-за коронавируса

фото ЗакС политика Льготный проезд для школьников и пенсионеров в Москве приостановят из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 9 октября в столице временно приостановят действие льготных проездных билетов для людей старше 65 лет и школьников, сообщается на сайте мэра.

С 9 октября начнутся двухнедельные каникулы у школьников, и чтобы "ребята посидели дома или на дачах, тем самым прервав цепочки распространения коронавируса" власти решили приостановить льготный проезд школьников в общественном транспорте до конца каникул. Для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, бесплатный проезд в транспорте приостановят с 9 по 28 октября.

"[Это решение] принято, чтобы защитить здоровье пожилых москвичей. Более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах", - заявил Собянин.

Также мэрия потребовала от всех предприятий и организаций столицы каждую неделю информировать о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Тем, кто не отчитается, грозит ответственность по ст. 20.6.1 КоАП.

В последнее время заболеваемость коронавирусной инфекцией в России и в Москве в частности резко возросла: за последний день впервые с мая было зафиксировано свыше 11 тысяч новых случаев заражения.

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