Эсеры внесут законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Лидер эсеров в Государственной думе Сергей Миронов, общаясь с зоозащитниками, признал, что существующая редакция федерального закона "Об ответственном обращении с животными" заслуживает серьезной критики и де-факто не приносит пользы, поскольку статистика говорит о растущем насилии над домашними питомцами. Кроме того, растет число бездомных питомцев, вследствие чего Миронов пообещал инициировать существенные поправки к закону.

"Прежде всего, мы считаем крайне важным внести положение об обязательной регистрации животных. Без этой нормы ни о каком "ответственном обращении" говорить не приходится. Существующая процедура ветеринарного учёта и идентификации домашних питомцев не возлагает обязанностей на зоовладельцев и не способствует формированию гуманного отношения к "братьям нашим меньшим"", - цитирует думского депутата его пресс-служба.

Миронов призвал глав зоозащитных организаций к совместной работе над поправками. Примечательно, что действующий нормативный акт, корректировать который настроены справедливороссы, был принят всего два года назад.