ЕСПЧ обязал Россию выплатить Удальцову почти 13 тысяч евро за старые задержания

Европейский суд по правам человека опубликовал на своем сайте документ, в котором говорится, что Российская Федерация должна выплатить левому политику Сергею Удальцову 12800 евро за его незаконные задержания на акциях протеста в 2011 году.

По мнению Страсбургского суда, оппозиционера лишили право на справедливое юридическое разбирательство по административным делам, приведшим к арестам, а также нарушили его право на личную неприкосновенность и свободу.

В истории отечественного протестного движения 2011 год памятен тем, что именно тогда, в декабре, начались так называемые "болотные" митинги в центре Москвы, обусловленные нечестным, с точки зрения их участников, подсчетом голосов на парламентских выборах. Апогеем того движения стала демонстрация 6 мая 2012 года, после которой на Удальцова завели уголовное дело о массовых беспорядках, в результате чего он отправился в колонию.