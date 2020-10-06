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15:27

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Удальцову почти 13 тысяч евро за старые задержания

фото ЗакС политика ЕСПЧ обязал Россию выплатить Удальцову почти 13 тысяч евро за старые задержания

Европейский суд по правам человека опубликовал на своем сайте документ, в котором говорится, что Российская Федерация должна выплатить левому политику Сергею Удальцову 12800 евро за его незаконные задержания на акциях протеста в 2011 году.

По мнению Страсбургского суда, оппозиционера лишили право на справедливое юридическое разбирательство по административным делам, приведшим к арестам, а также нарушили его право на личную неприкосновенность и свободу.

В истории отечественного протестного движения 2011 год памятен тем, что именно тогда, в декабре, начались так называемые "болотные" митинги в центре Москвы, обусловленные нечестным, с точки зрения их участников, подсчетом голосов на парламентских выборах. Апогеем того движения стала демонстрация 6 мая 2012 года, после которой на Удальцова завели уголовное дело о массовых беспорядках, в результате чего он отправился в колонию.

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