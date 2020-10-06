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15:54

Соцсеть Instagram начала маркировать "подконтрольные государству" аккаунты

фото ЗакС политика Соцсеть Instagram начала маркировать "подконтрольные государству" аккаунты

Администрация социальной сети Instagram внедрила практику маркировки некоторых аккаунтов, которые, по ее мнению, полностью или частично управляются властями той или иной страны. Теперь в верхней части таких страниц стоит пометка "аккаунт подконтролен государству".

О том, что их эта мера коснулась, сообщили представители РИА "Новости". При этом руководству информагентства "от отметки ни горячо ни холодно", поскольку оно не скрывает своей принадлежности к государству.

"Но вопрос про двойные стандарты остаётся открытым: маркировки на контролируемых государством аккаунтах западных СМИ мы не видим. А хотелось бы", - говорится в сообщении от пресс-службы владеющей информагентством медиагруппы RT.

Аналогичным образом ранее аккаунты медиа, входящих в RT, были помечены в других социальных сетях - Twitter и Facebook.

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