Соцсеть Instagram начала маркировать "подконтрольные государству" аккаунты

Администрация социальной сети Instagram внедрила практику маркировки некоторых аккаунтов, которые, по ее мнению, полностью или частично управляются властями той или иной страны. Теперь в верхней части таких страниц стоит пометка "аккаунт подконтролен государству".

О том, что их эта мера коснулась, сообщили представители РИА "Новости". При этом руководству информагентства "от отметки ни горячо ни холодно", поскольку оно не скрывает своей принадлежности к государству.

"Но вопрос про двойные стандарты остаётся открытым: маркировки на контролируемых государством аккаунтах западных СМИ мы не видим. А хотелось бы", - говорится в сообщении от пресс-службы владеющей информагентством медиагруппы RT.

Аналогичным образом ранее аккаунты медиа, входящих в RT, были помечены в других социальных сетях - Twitter и Facebook.