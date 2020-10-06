Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей

Глава государства Владимир Путин оставил свою подпись под указом, согласно которому в России должен будет появиться Фонд защиты детей. Нормативный акт доступен на официальном портале правовой информации.

"В целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию...", - объясняется целеполагание в документе.

В качестве учредителя новой структуры указывается Министерство просвещения. Организация должна стать общественно-государственной и иметь федеральный охват деятельности. Председателя фонда будут избирать сроком на пять лет на специальном съезде.