Смольный согласовал эскиз мемориальной доски Борису Стругацкому

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал окончательный эскиз мемориальной доски писателю Борису Стругацкому, сообщил ЗАКС.Ру депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Он уточнил, что доску планируют установить на доме 4 по улице Победы. Там Стругацкий жил в 1964-2012 годах.

По словам депутата, мемориальную табличку будут изготавливать около месяца. Вишневский надеется, что установка памятника пройдет 19 ноября - в годовщину кончины писателя.

Напомним, законопроект об установке мемориальной доски Борису Стругацкому одобрили еще осенью 2019 года. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление в мае 2020 года.

София Саттарова

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