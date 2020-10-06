Антимонопольщики просят Путина поднять им оклады до уровня налоговиков

Руководство Федеральной антимонопольной службы считает, что настало время приравнять зарплаты сотрудников к зарплатам сотрудников Федеральной налоговой службы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на руководителя ведомства Игоря Артемьева. Чиновник имел об этом разговор сегодня, 6 октября, с президентом Владимиром Путиным.

"Самые близкие наши друзья, ближе всех к нам налоговая служба, таможенная служба. [...] Можно спросить, почему у них зарплата в два раза больше?", - пересказал Артемьев содержание последней личной беседы с главой государства.

Ни о каких конкретных цифрах при этом Артемьев публично не упомянул, однако, по его словам, промежуточного результата добился: Путин поручил администрации президента решить обозначенную проблему.