Еще 760 млн рублей переведут на "коронавирусные" выплаты петербургским медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому на выплаты медицинским сотрудникам, помогающим в борьбе с пандемией коронавируса в регионах, переведут в общей сложности дополнительные 11,25 млрд рублей. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.

Из этих денег Петербургу достанется 760,5 млн, Ленинградской области - 100,6 млн, Псковской области - 94 млн, Архангельской области - 206,2 млн, Мурманской области - 76,7 млн, Калининградской области - 19,6 млн, Карелии - 55,1 млн, НАО - 4,3 млн рублей.

С начала пандемии на аналогичные выплаты Петербург получил из федерального бюджета 5,28 млрд рублей. Последний транш, о котором стало известно в середине сентября, составил 841 млн.