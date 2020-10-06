18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:56

На поверхности Карповки устранили загрязнение

фото ЗакС политика На поверхности Карповки устранили загрязнение

Реку Карповку избавили от пленки, образовавшейся на воде, на которую чиновникам пожаловались граждане, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию. Отмечается, что пятно имело органическую природу. Как и в иных аналогичных ситуациях, проблему отправили решать специалистов из подведомственного Смольному ГУП "Пиларн".

"В зоне производства работ [по очистке дна] установлены боновые заграждения, в которых скапливается пленка для последующей ликвидации. Боновые заграждения были смещены, в силу чего произошло распространение органической пленки по течению реки", - рассказали в комитете.

Ликвидаторы загрязнения использовали для обработки воды активную пену.

Накануне сообщалось о масляном пятне, возникшем в канале Грибоедова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 Премьер-министр Киргизии подал в отставку на фоне массовых протестов

20:24 Ради усыновления всех детдомовцев Милонов хочет полностью запретить суррогатное материнство

19:59 Треть пассажиров петербургского метро снимают маски после прохождения турникета

19:22 Елин исключил возврат к весенним санитарным ограничениям при соблюдении мер безопасности

18:56 На поверхности Карповки устранили загрязнение

18:52 Зюганов опять назвал Навального "молодым Ельциным, только трезвым"

18:33 Жириновскому не подходит сентябрь для проведения единого дня голосования

18:23 Миронов предложил ужесточить требование к партиям для участия в думских выборах без сбора подписей

17:59 Еще 760 млн рублей переведут на "коронавирусные" выплаты петербургским медикам

17:48 ОЗХО подтвердила отравление Навального "Новичком"

17:35 Антимонопольщики просят Путина поднять им оклады до уровня налоговиков

17:28 Псковского экс-депутата заподозрили в призывах к экстремизму из-за видео на YouTube

17:06 Смольный согласовал эскиз мемориальной доски Борису Стругацкому

16:59 Глава Архангельской области хочет покрыть убытки его региона из федерального бюджета

16:56 Путин счел сентябрь самым удобным месяцем для проведения выборов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru